Paula Oliveto: "Los jueces están politizados"

Paula Oliveto - diputada 19-03.mp3

"Me preocupa la decisión de la Cámara porque no sólo mejora la situación procesal de Cristobal López, sino también Ricardo Echegaray que es el funcionario que permitió el latrocinio en Argentina"- Carrió dijo que ahora entiende lo que pasa en AFIP: "Yo no hablé con Carrió, pero no olvidemos que dentro de lo que es la AFIP hay mucha gente que responde a Echegaray. Hay que ver la apelación y la forma que la AFIP litiga en el fuero comercial. Hay que lograr que Cristobal López nos pague lo que robo, y que sigan los trabajadores en el grupo"-"No hubo hechos nuevos, no se que encontraron los jueces para liberarlos. Descalifican el trabajo de Pollicita. No se entiende el cambio de caratula, se tenía que retene r un impuesto de los argentinos y ponerlo en el tesoro, lo que hizo fue tomar el dinero y usarlo para las empresas"-"Echegaray le permitió entrar en cualquier moratoria que estaba vigente, pero su empresa no daba las condiciones para entrar"-"Casación dijo que era un delito federal y ahora se genera una disputa por la competencia, los abogados de Cristobal López lo llevarán a otro fuero para levantarse su situación procesal"-"La pata política al fallo es que los jueces están politizados, me preocupa que cuando cae la causa en un lugar ya sabes como falla"- Despenalización del aborto: "Yo tengo que hablar de los proyectos de ley, entiendo que el proyecto de ley del colectivo avanza. Mi hija me dijo que no me escude en la religión para dar el voto, y es cierto, soy diputada de todos, tengo que analizarlo desde otro lado. No tengo definida la decisión."ESCUCHA LA NOTA COMPLETA