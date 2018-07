La obra termina donde la escultura la rodean dos personas desnudas que simplemente se apoyan, en el final, como nos ocurrió con muchas obras, muchos elencos manifestaron con sus pañuelos verdes claramente una postura fuera de la obra, muchos al final de la obra se colocaban un pañuelo verde. La obra es una performance, tienen mucho cuestionamiento desde los artístico, al final la obra y quedar estas dos figuras en el escenario solas, entre un actor de la obra y coloca un pañuelo verde en la escultura de la Virgen. Invitaron a gente a circular por el escenario como se hace siempre en las performance".



Acerca de qué le pareció eso:



"Desde lo artístico puedo decir que hay obras que las pondero más desde mi lugar, hablar de gustos o agravios tiene que ver desde el lugar donde uno lo mira, por eso como responsable pedí disculpas desde el escenario si alguien se sintió agraviado por eso".



Sobre si le llama la atención que lo sucedido moleste a un católico:



"Son experiencias que la tiene la particularidad del hecho artístico, uno siente desde lo que ve y ahí se pondera, yo tengo experiencia artística y católica, yo personalmente no sentí ofensa. Todos quedamos altamente sorprendidos, el director artístico del festival también. Nosotros no lo trabajamos desde ese lugar y nos llamó la atención que haya molestado. Es un festival que tiene 14 años y ha crecido mucho, tenemos programación variada y plural".



Referido a que la polémica o el arte polémico no implica faltarle el respeto al otro:



"Yo trabajo en el Estado y me corro todo el tiempo de mi ideología, mi creencias y mi mirada personal, siempre discutimos los temas desde el diálogo, coincidimos en el respeto por el otro, pero la cuestión artística siempre ha polemizado. Nosotros no quisimos provocar en el mal sentido. Nosotros 15 días antes solemos brindas información al espectador para que pueda ir con más herramientas a ver una obra de teatro. Este año agregamos una postura del grupo curador".





