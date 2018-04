Peña defendió a Caputo: "Lo recontra banco"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo una férrea defensa sobre el ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo, quien quedó salpicado por vínculos con sociedades offshore que no declaró al ingresar a la actividad pública, y afirmó que "es de las 10 o 15 personas más talentosas" en su área "en todo el mundo".



"Lo recontra banco. Si lo banco, es por algo. Lo conozco. Somos todos ciudadanos ante la ley, pero no tengo dudas de su integridad y de su capacidad", afirmó Peña en declaraciones al canal América. Y argumentó: "Le discuten algo previo a su paso por la función pública, en donde él tiene la plena convicción -como también la tenemos nosotros- de que sus papeles están bien declarados. Hemos tenido ministros que no podían sumar dos más dos".



Peña sostuvo que "es un orgullo para este país que "Toto" Caputo sea ministro". "Es de las 10 o 15 personas más talentosas en las finanzas en todo el mundo. Jugaba la Champions League, no jugaba en la B, eh. Y dejó todo para venir a jugársela por su país", remató.



Respecto a la situación del exsubsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien fue imputado por no declarar una cuenta offshore en Andorra por u$s 1,2 millones, Peña pidió no anticiparse. "Ahora sale una nota periodística, se hace un juicio sumario y se sentencia en menos de 48 horas. También es una discusión sobre su pasado", expresó.