El jefe del bloque de Senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, afirmó que "el peronismo atraviesa su peor crisis desde la recuperación de la democracia" y vaticinó que "tal vez" permanezca en la oposición en 2019.



"Tal vez nos espere el llano en 2019. Doce años tardó el PRI (Partido Revolucionario Institucional) de México en volver al poder. Doce años. Debemos aprender de estas experiencias, el PJ debe volver a ser un partido de centro nacional. No somos la izquierda porteña", afirmó Pichetto.



Según consideró, "si se transpolan los resultados de las primarias a octubre, estamos en problemas". En declaraciones publicadas por un matutino porteño, el senador rionegrino evaluó que el peronismo atraviesa "una crisis profunda, una de las más importantes desde el retorno de la democracia" y le achacó a la ex presidenta Cristina Kirchner buena parte de la responsabilidad.



"La guerra y la política son interesantes de asimilar. El manual de guerra de los chinos dice que no se debe dividir al ejército ante una gran batalla. Esta señora (por Cristina Kirchner) dividió al ejército. Si hubiéramos dado la batalla dentro del peronismo, se habría obtenido un 35% de los votos más un 5% (de Florencio Randazzo). Con un 40% en Buenos Aires, el principal distrito, otra hubiera sido la proyección electoral hacia octubre", señaló. Para Pichetto, "prevalecieron actores que fueron protagonistas en los últimos cuatro años de gobierno".



"Hay que decirlo claro: predominó el pensamiento duro de (Carlos) Zannini, el pensamiento económico de (Axel) Kicillof. La lógica de esos actores que están hoy con la ex presidenta volvió a gravitar de manera fatídica en la toma de decisiones, porque se conformó una estructura de centroizquierda, antisistema, con un discurso duro", indicó.



Agregó: "Tal vez la ex presidenta, con esta construcción, pudo haber ganado en Buenos Aires por un punto, no sé. A esta altura, no creo que eso sea sustancial".



"La confrontación arrojó un resultado victorioso para el Gobierno, pero la Argentina necesita no sólo regresar al camino del acuerdo de 2016, sino hacer algo más: debería protagonizar una convocatoria a la unidad nacional con políticos, empresarios y sindicatos para proyectar los grandes cambios que requiere la Argentina", planteó.