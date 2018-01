Pichetto: "Cuando la gente escucha reforma laboral cree que la van a embromar"

El jefe del bloque justicialista de Senadores, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó la estrategia legislativa del oficialismo y aseguró que no puede tener una lógica de "pasar agachado" para no ser visto en el Congreso.



"Cuando la gente escucha reforma laboral cree que la van a embromar, porque hay experiencias negativas", dijo Pichetto, luego de que el Gobierno anunció que analiza dividir ese proyecto de ley en varias iniciativas.



En declaraciones al canal TN, Pichetto consideró que "hay partes interesantes, que pueden ser discutidas, van a encontrar en el Senado un espacio de discusión razonable" aunque afirmó que "la lógica de pasar agachado no puede existir".



Entre los puntos que ve positivos se encuentran "el blanqueo (laboral), porque es un tema conveniente, importante y que fortalecerá al sistema de reparto".



El senador rionegrino criticó al oficialismo en su estrategia legislativa, en particular con respecto al tratamiento de la reforma previsional.



"No lo explicó, porque tienen una lógica que gobernar es mirar encuestas, y si algo no les conviene es mejor no contarlo detalladamente", sostuvo.



Se quejó de que "se pusieron a hacer ingeniería social con los jubilados; primero con la reparación histórica, que fue un error gravísimo porque aumentó el déficit fiscal y después al modificar la fórmula" de actualización de haberes.