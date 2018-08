Acerca de si se acerca la cárcel para CFK:



"Depende de Pichetto y del Senado, tengo entendido que Bonadio va a hacer el pedido de desafuero pero sabemos el blindaje que hay en el Senado, pasó con Menem, han convertido el Senado en un refugio de corruptos con el tema de los fueros".



Acerca de qué le diría a Pichetto:



"Pichetto es Don Corleone, es el garante de la impunidad. Es el que maneja el status en el senado y extorsiona con los votos ahora que hay que aprobar el presupuesto. Con la extinción de dominio se comportó de la misma manera, están armando ahí un entuerto con la extinción de dominio. Nunca se han manejado de otra forma, el gatopardismo del peronismo muestra ésto, cambiar para que nada cambie, fue parte de la asociación ilícita, siempre se protegen entre ellos. Acá fueron cómplices mucho por acción u omisión".



Sobre si no le llama la atención que escribía todo:



"Esto hacía Néstor Kirchner. Esta persona venía del Ejército, intuyo que debe haber estado en inteligencia, ellos tienen ese hábito, una persona que percibe un salario y por sus ojos pasaron al amenos 160 millones de dólares, era parte d e al historia él y quería ser protagonista. A mí mucha información que me han pasado me la pasó gente que trabajaba para ellos, policías, custodios, choferes, la señora que trabajaba en la casa. A mí me pasó con las fotos de la bóveda de Lázaro Baéz".



Acerca de si hay corrupción en Cambiemos:



"Cualquier cosa que llegue a mis manos yo la denuncio igual que Carrió, eso lo puedo asegurar".



Sobre los aportantes truchos:



"Eso hay que ir hasta el hueso, nosotros somos Cambiemos y elegimos transparencia, nosotros en la CC nos hemos financiado a la canasta,el único balance que fue aprobado fue el nuestro. El dinero solo nos alcanzó para un cartel. Es una barrasazada que usen gente que recibe planes sociales ¡Cómo nos podemos sentir! Nosotros lo hablamos, María Eugenia Vidal ha tomado medidas".

Reviví el audio:

Mariana Zuvic.mp3