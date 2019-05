"Lo del funcionario y el diputado es algo gravísimo. Cuando hay crisis económica, hay crisis política y crisis social. Argentina tiene mucha resistencia. La campaña electoral va a ser muy dura, muy agresiva, muy pasional, esperemos que esto acabe asentándose bien".





En relación a la presentación del libro de Cristina Kirchner.





"Me sorprende muchísimo el acto de hoy en la Feria del Libro, hasta me indigna en algunos sentidos. Cuando tu tienes un evento de tanta importancia como la Feria del Libro, utilizarlo para tu lanzamiento electoral me parece bastante perverso".





"Uno puede pres entrar libros políticos, pero no convertirlo en un acto electoral. Hace que se cierren un montón de calles, prohíbe a periodistas entrar al acto en un lugar donde es sagrado la libertad de expresión y pensamiento, y pones normas. Es una perversión de lo que la feria significa".





Respecto a la candidatura de Cristina.



"Me pareció una sorpresa abrumadora. Que tenga posibilidades de ganar me desanima profundamente, pero no por su color ideológico. Un representante político es alguien que tiene que manejar bien 3 cosas: el dinero público, el prestigio nacional y la moral y la ética".













Sobre la situación política y social de la Argentina: