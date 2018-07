"Pity Álvarez discierne lo que está bien o mal pero no le imprime valor moral a eso"

"Escuchando y analizando un poco más allá de los sucesos actuales que eran casi una crónica anunciada cuando hay un consumo pesado de drogas".



"Vos debes tener a mano los antecedentes de Pity, son oportunidades en que él no entró al sistema de salud por no cumplir la ley, si le hubieran dado bola a la causa por tenencia de drogas la ley dice que si hay problema de uso se le da una medida informativa, si hay un problema de dependencia la pena es la medida curativa, la Justicia obliga a internarlo. En todas las demás causas hubo peligrosidad para sí o terceros, estuvo la Justicia involucrada y la ley establece la internacion. Esto me hace pensar en cómo fallamos como sistema. Falla el sistema para dar atención en salud mental".



"Si se hubiesen cumplido las leyes vigentes este paciente hubiera estado obligado a ingresar a sistema de salud".

Acerca de que no parece estar mal por haber matado y si cree que en el nivel de deterioro cerebral hay un vuelta atrás o no:

"No, lamentablemente no con este tipo de drogas y tanto tiempo de consumo. La cocaína, que también es neurotóxica y cardiotóxica, no tiene residuo; la pasta base es el residuo en la preparación de cocaína, tiene ácido sulfúrico, metanol, ácido clorhídrico, bicarbonato, residuo tiene bajas cantidades de cocaína y altas cantidades de estas sustancias altamente tóxicas, en quien consume paco hay consecuencias de la cocaína y de todos estos tóxicos. Miren la deformación facial de Pity, lo mismo le pasa al c erebro. Las lesiones son irrecuperables."



"Al tener tan poca concentración de cocaína el efecto estimulante es muy corto, 10 o 15 minutos, a medida que van consumiendo en el cuerpo aparece la tolerancia, cada vez necesitan más sustancia en menos tiempo. Esa reacción que viste hoy del 'No me importa nada' es una conducta bien psicopática y propia de esta alteración que produce la droga, eso no significa no comprender el mal, pero no le importa, no tiene noción de valores morales, discierne lo que está bien o mal pero no le imprime valor moral a eso."



"Este paciente era un policonsumidor, no consumía solo paco, hay que hacer el estudio ahora para ver a qué hace abstinencia."



"Que sea inimputable no significa que no sea un asesino o que no necesite estar confinado como en la carcel de Ezeiza donde hay camas para contención de este tipo de adicciones. Me preocupa que siga en el mismo lugar donde estaba ayer porque no tiene contención médica en caso de abstinencia, si se les muere el paciente van a tener muchos problemas".

