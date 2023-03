Héctor "Toty" Flores: "El tema de solucionar la pobreza con los planes sociales no va más"

Héctor "Toty" Flores, exdiputado nacional y actual concejal de La Matanza, se refirió a los datos de pobreza dados a conocer este jueves por el Indec, que marcan que la pobreza fue de 39,2% a fin de 2022. Al respecto, el exfuncionario habló del "fracaso" de la clase política en este aspecto y afirmó que "solucionar la pobreza con los planes sociales no va más".

"Cada vez que esto pasa me da una profunda tristeza. Todos los que diariamente desde hace muchos años tratamos de mitigar el tema de la pobreza nos damos cuenta de que de alguna manera estamos fracasando, porque cada vez el aumento es terrible y fundamentalmente en algunos sectores, como el de los niños", afirmó Flores en una entrevista con Pastor 910.

"Que el 50% de los niños del país sean pobres nos muestra un futuro que realmente es terrible. Y eso hace que sea necesario un debate serio, profundo, sobre cómo resolver el tema", agregó.

Para Toty, "el proyecto donde el centro para poder resolver el problema de la pobreza sean los planes sociales, no va más, y más de la forma en que se distribuyen los planes. Y no es que estoy en contra de que algunos sectores donde la pobreza es extrema los reciban. Pero lo tiene que hacer el Estado directamente y no los intermediarios, que de alguna manera son los que realmente lucran con eso".

Por otro lado, Flores admitió que "hay hartazgo de la gente en todo lo que tiene que ver con la política", pero aseguró que "el pueblo argentino es sumamente pacífico siempre. Cuando se ha disparado alguna conmoción social siempre tuvo que ver con las internas en el poder".