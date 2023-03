Margarita Barrientos, sobre la pobreza: "Muchas veces hago lo que los gobiernos deberían hacer"

Un día después de que se revelara el informe del Indec sobre la pobreza, y tras conocerse la noticia sobre la muerte de una beba que vivía en condición de calle a metros de la Casa Rosada, la fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, cuestionó a la política por "mirar para otro lado" al momento de hablar de pobreza. Además, afirmó que a ella le toca hacerse cargo muchas veces de lo que los gobiernos "no hacen".

"Que se fijen en la gente que los vota. Que aprendan a cumplir lo que prometen. Que cumplan porque ellos no me votaron a mí, pero yo soy la que los banca desde hace 26 años. Ellos tienen que cumplir lo que prometen arriba del escenario, cuando se les cae la baba hablando de la pobreza... Y nunca hicieron nada. Siempre miran para otro lado", afirmó Margarita en diálogo con Pastor 910.

Conmovida, Barrientos apuntó especialmente contra "la gente que está hoy en el Gobierno", aunque también se refirió a la próxima administración. "A los que vienen, que lo que prometan, lo cumplan. Tengo bronca. Soy también un ser humano, me canso y muchas veces tengo que hacer cosas que los gobiernos deberían hacer".

Al ser consultada sobre la convocatoria para la Mesa contra el Hambre, Barrientos contó que el proyecto quedó en la nada. "Estuve una sola vez. Escuché una charla porque me habían convocado. Escuchaba a los políticos hablar solamente de política y no hablar del hambre. Del hambre no se habla, se hace. No son números los que necesitamos. Somos seres humanos", afirmó.

Para concluir, la mujer insistió con que hace 26 años que viene cumpliendo esta tarea social y que piensa seguir haciéndolo: "Mientras nadie se hace cargo de las promesas, nosotros seguimos trabajando".