"La última información que tenemos de la fiscal de la causa es que Lourdes Espindola ya tiene muerte cerebral, el Juez de garantía estuvo en contacto con la familia en el Hospital Posadas para realizar la donación de órganos"



-"Respecto a la investigación aparecieron tres testigos para saber quiénes fueron. Una de las hipótesis es que la balearon para sacarle el arma."



-"No tengo el número exacto de policías lastimados este año. Hay muchas causas que llevan a estos hechos, son como rachas. En la provincia de Buenos Aires los policías suelen ir en colectivo y estar en la calle."



-"Hay una cámara de seguridad que nos muestra dos autos, est amos investigando. Cuando se manda a hacer un relevamiento de las cámaras vemos que las cámaras de la Autopista del Oeste no funcionan, hay una cámara del Municipio que justo apuntaba para otro lado, por eso vemos los autos que pasan"



-"En el caso de la Autopista es por falta de mantenimiento, en el Municipio de Ituzaingó la cámara gira y justo no apuntó"



-"La prevención del delito lo que ayuda es que estas rachas no pasen tan seguido, pasa en todo el mundo. Los fenómenos delictivos son de rachas estacionales."



-"El fenómeno es multicausal, son las armas, drogas. Un policía no está más de 40 mil pesos. No es un sueldo bueno."





