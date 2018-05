"Por el manual de la AFA, podrán ser citados"

Claudio Presman - Interventor del Inadi 16-05.mp3

- Manual de AFA: "Después de la propaganda de TyC Sports no me sorprendió mucho el manual de AFA, la cosificación de la mujer no es buena. Nos comunicamos con la AFA porque esto no es bueno, estamos pidiendo explicaciones y conversando con la AFA, existen convenios en el fútbol para hacer campañas contra la discriminación."-"Nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos y modificar las cosas, no se hacen sanciones, pero podemos ir a la Justicia, no es el caso"-"Una asociación tan importante no puede hacer algo tan discriminador"-"Aún no nos dijeron nada, hoy se tomará contacto bien. Estamos preguntando quién lo hizo"- Spot de TyC Sports: "Para nosotros es homofó bico, lo de Rusia es Rusia, no es bueno que nosotros nos pongamos en ese lugar, cuando estamos en un cambio cultural."Luis Novaresio, conductor: "A mí no me gusta como tomaron la causa, pero no es homofóbico."Rodolfo Coco Ramón, columnista deportivo: "Lo raro es que nadie sabe quién lo redactó el manual."Luis Novaresio, conductor: "Martín Mercado hizo la publicidad de TyC, el mismo que Fravega, y Galicia, no me pareció tan grave"