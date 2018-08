"Por supuesto lo conozco a Baratta, mi relación con el él no era la mejor"

Sobre si los atacantes eran anarquistas:



"No creo, estaban muy bien organizados, sabían lo que hacían, en un momento cuando uno puso una mochila en el piso y sacó una botella nos organizamos con otro compañero y salimos a enfrentarlos, los corrimos y pudimos detener a dos personas que de manera inexplicable luego fueron liberados".



Sobre la muerte de las dos mujeres policías:



"Hay un claro aumento del delito, tiene que ver con el aumento del delito en general,eso aumenta el delito contra la policía también. Son las primeras señales y hay que prestar atención, delincuencia no avezada que empieza a armarse, tiene que ver con este modelo económico expulsivo y la crisis social".



Referido a si cree que CFK puede terminar presa:



"En un país normal no creo que Cristina Fernández vaya presa, en Argentina se sabe que la Justicia es uno de los poderes más cuestionados y uno nunca sabe. No por quién está acusado sino por el funcionamiento de la Justicia".



Acerca de lo que dicen los cuadernos:



"No lo hemos visto, no podemos emitir opinión, vimos como muchos compañeros fueron detenidos en forma arbitraria, no tengo elementos para opinar y no quiero hacerlo. No pongo en tela de juicio lo que dicen los cuadernos, lo que digo es que con eso no basta para una detención".



Sobre si conoce a Baratta:



"Sí, por supuesto que lo conozco, mi relación con el él no era la mejor, no teníamos mucha relación y teníamos diferencias en la mirada cada vez que había corte eléctrico".

