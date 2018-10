REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"María Eugenia Vidal nunca habló de ser candidata a presidente de la Nación, además no es el momento de hablar de candidaturas."



- Sobre si va a ser candidata a Gobernadora: "Insisto es un año de mucho trabajo, es un año de gestión, a mí me gustaría que haya cuatro años más de este proyecto para ayudar a la gente que no la está pasando bien."



- Sobre el recorte del presupuesto: "El presupuesto nacional está en discusión en el Senado, la provincia de Buenos Aires recuperó los fondos del conurbano. Es importante decir que todas las provincias hacen esfuerzos con el tema de transporte, energía. También la Nación controla las c uentas"



-"Nosotros trabajamos todos los días para que diciembre sea tranquilo, está garantizado acompañar a los sectores vulnerables, reforzamos los programas alimentarios."



