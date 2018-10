Precios cuidados: "La intención no es perseguir a nadie, sino que se cumpla el compromiso"

Luego de lanzar una aplicación web para que los vecinos denuncien a los supermercados que no cumplan con el programa Precios Cuidados, la Defensoría del Pueblo salió a la calle para recibir reclamos y asesorar a los interesados en usar esta nueva herramienta para defender el bolsillo





-"Nos hemos reunido dos veces con el Secretario de Comercio de la Nación Ignacio Werner y su equipo y lo que nos planteamos con otras defensorías es controlar los precios cuidados; que son compromisos escritos que asumieron las empresas con la secretaria de comercio, precio, stock. La intención no es perseguir a nadie, sino que se cumpla el compromiso. Lanzaremos una aplicación porque hay productos que no están, hay pocos, o no está el precio"



-"Hoy se puede elevar una queja por redes o teléfono con nosotros."



Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires



-"Las mismas cadenas tienen diferencias según el local que están. Las sanciones son monetarias. También pedimos que se renueve la canasta femenina, porque es alta."



-"Hay un aumento del 10 por ciento en los precios, y no debería"





