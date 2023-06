Precios Justos: el elogio de los supermercados chinos al programa y la dura crítica contra un exfuncionario

Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático, se refirió este viernes a la implementación del programa Precios Justos en los almacenes de barrio y los supermercados chinos. Durán cuestionó a Roberto Feletti, exsecretario de Comercio, y expresó su satisfacción por la iniciativa del Gobierno de extender este programa a los comercios de cercanía.

En diálogo con el programa López 910, Durán comentó sobre cómo implementarán el programa. "El secretario de Comercio (Matías Tombolini) recién ayer dio a conocer Precios Justos. Nosotros recibimos los listados y vamos a ver esta semana cómo funciona. Veremos si los mayoristas acomodaron la mercadería y los precios. Estamos contentos con la decisión del Gobierno de a cuánto tenemos que comprar y a cuánto vender”, expresó.

"Creo que no vamos a tener problema porque está claro el acuerdo. Está bueno lo que se hizo”, agregó la representante de mercados chinos, quien señaló que además de las crisis económica deben enfrentar "muchos robos, presión tributaria y juicios laborales. Ojalá que con este acuerdo se logre una mejora”.

En sus declaraciones, Durán criticó al exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, a quien calificó de "pecho frío" por su gestión en las negociaciones con los mayoristas. "No me la quiero agarrar con él, pero fue 'pecho frío' a la hora de arreglar con los mayoristas. Feletti no trabajó como corresponde”.

Durán también mencionó su colaboración con Matías Tombolini, con quien inicialmente tuvo diferencias. "Empezamos discutiendo, peleando y gracias a los medios que nos dieron voz llegamos a un acuerdo. Pedí una reunión, me atendió, le dije que negocie para nuestro sector, trabajamos juntos y llegó el acuerdo. El que quiere trabajar, trabaja y Tombolini lo demostró. Ojala los mayoristas cumplan”.

Además de abordar el tema de los Precios Justos, Durán contó la denuncia que realizó por el aumento del precio del azúcar y el aceite, y agradeció el apoyo recibido por Tombolini en ese sentido.