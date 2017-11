Alejandra Faienza, socia fundadora de DDH Wellness Consulting, lidera un equipo multidisciplinario formado por especialistas de los más diversos ámbitos, como psicología, neurociencias, comunicación, nutrición, entre otros. Nos especializamos en desarrollar y promover en las organizaciones empresariales una Cultura de Bienestar .





A través de nuestro Programa Wellness especialmente diseñado en torno a la Salud y el Bienestar, mejoramos la calidad de vida de las personas que conforman las organizaciones para que crezcan de una manera más productiva y a la vez, más competitiva, teniendo siempre en cuenta los tres estados de bienestar, físico, mental y emocional.





La premisa: "Crear una cultura del bienestar tanto en el ámbito laboral como en la vía pública a través de los Kioskos Saludables. Desde 2016 se están Desarrollando Franquicias Kioskos Saludables By Directo de Huerta. Proponen una estética Vintage que convive con la imagen de marca de Directo de Huerta y agregan un estilo diferencial ante otros Espacios de comidas, además de impulsar un concepto homogéneo y congruente con la línea de la marca. Los productos son cuidadosamente seleccionados para que sean acorde al concepto de Kiosco Saludable & Take Away.





La franquicia de Kioskos saludables y servicios de bienestar completa su primera etapa de expansión abarcando toda el área de CABA y Provincia de Bs As y continua en promoción para el resto del país con interesantes propuestas.





Así quienes adquieran la Franquicia en el interior podrán desarrollar ambos formatos de Pick up con local a la calle y Fruta en oficina para servicios in company. Dos posibilidades de gerencias un negocio a bajo costo.





Directo de Huerta nace en el 2010 como una creación de Wellness Consulting , Consultora in Company que provee a Empresas que buscan cuidar a su recurso más importante- el capital humano- de Jornadas Saludables, Talleres de Neurociencias, educación e inteligencia emocional, actividades físicas, prácticas de esparcimiento, yoga, meditación, massage at work en el ámbito laboral como también Barras de Licuados, Canastas Especiales para agasajos y eventos corporativos, Desayunos / Break, Finger Food Saludables.