Antonela Roccuzzo sorprendió a la familia del futbolista del PSG que pelea por su vida tras un grave accidente

El mundo del fútbol quedó conmocionado por el grave accidente del arquero del PSG, Sergio Rico, lo que ha mantenido en vilo a su familia y amigos, quienes ruegan por su recuperación. Este martes, la esposa del futbolista español compartió un mensaje conmovedor en las redes sociales, mostrando el momento difícil que están atravesando: "No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti", escribió Alba Silva.

El mensaje de la esposa recibió abundantes comentarios de apoyo, entre ellos el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien escribió: "Fuerzas", acompañado de un emoji de corazón.

El arquero español del Paris Saint-Germain continúa en estado y sedado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a las graves heridas que sufrieron luego de ser pateado en la cabeza por un caballo tras una caída accidental.

Además de Antonela, muchas de las esposas de los futbolistas de la selección argentina también dejaron comentarios en la publicación de la esposa del arquero.

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, también expresó su tristeza en las redes sociales: "Muchas fuerzas, Albita, este partido lo va a ganar. Te quiero y te abrazo muy fuerte".

Entre los mensajes de cariño también se encuentran los de Linda Raff, esposa de Papu Gómez, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, y Wanda Nara, a quien conoció cuando Mauro Icardi jugaba en el PSG.