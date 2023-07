El duro castigo que evalúa el PSG si Mbappé no renueva contrato

La relación entre el Paris Saint-Germain (PSG) y Kylian Mbappé parece estar irremediablemente dañada. Desde que el destacado futbolista francés anunció formalmente su intención de no renovar su contrato, que vence a mediados de 2024, ha estallado una guerra que continúa acumulando episodios.

image.png

En los últimos días, el PSG le ha comunicado al frente que si no decide renovar su contrato antes del 31 de julio, algo que todos asumen que no sucederá, lo declararán transferible y lo venderán al mejor postor.

Actualmente, Mbappé es considerado el jugador más valioso del mundo, según Transfermarkt, con un precio de 180 millones de euros, y es pretendido por varios gigantes, encabezados por el Real Madrid y el Liverpool.

Además, se rumorea que en el club cada vez cobra más fuerza la idea de "castigar" al crack, si no renueva su contrato y no llega una oferta que se considere justa. La intención es clara: no quieren perderlo sin recibir ninguna compensación económica, pero tampoco tienen intención de regalarlo. Debido a la ira prevaleciente hacia Mbappé, al que acusan de traición, lo castigarían privándolo de minutos de juego.