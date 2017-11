Pullen Llermanos: "No es prisión domiciliaria, es una prisión Sui Generis"

Pablo Pullen Llermanos - juez de Instrucción de Jujuy 01-09.mp3

REPASÁ LA ENTREVISTA"No es prisión domiciliaria, es una prisión Sui Generis porque dentro de la provincia no podemos garantizar la seguridad que demanda la Comisión Interamericana en el Servicio Penitenciario. Por eso se hizo una detención en un inmueble, es prácticamente un centro de detención. Debe cumplir obligaciones similares a la cárcel."AUDIO DE LA NOTA-"La cárcel funciona adecuadamente y con la predisposición de los empleados. Yo no puedo garantizar que no ocurra nada en la salud de Milagro Sala, y por su seguridad decidimos cambiar el lugar de detención."- Por qué los otros presos siguen en la cárcel?: "Porque no es igual Milagro Sala, usted lo sabe, me llama por Milagro Sala. Es un a dirigente social, emblemática y su alrededor gira una cuestión política compleja."Luis Novaresio, conductor: "Para mí es una discriminación positiva, está bien o mal detenida?."Pablo Pullen Llermanos, juez de Instrucción de Jujuy: "Corresponde la detención de Milagro Sala, no comparto que sea un privilegio, tuvimos muchas recomendaciones de la Comisión de Organismos internacionales. Yo sé el criterio de la Corte Suprema de Justicia."Luis Novaresio, conductor: "No son obligatorias las recomendaciones de los organismos internacionales."Pablo Pullen Llermanos, juez de Instrucción de Jujuy: "Si una persona se encontrara en riesgo y los organismos internacionales lo piden le daría una detención Sui Generis."-"Varias detenciones Sui Generis dí por cuestiones alimentarias.&quo t;-"Hay diferentes fallos que hablan sobre los pedidos de la Comisión Interamericana."-"Gendarmería cuida a Milagro Sala, no importa que algunos lo cuestionen, no está prohibido que Gendarmería cuide a Milagro Sala."-"Ustedes cuestionan todo."Luis Novaresio, conductor: "En la causa de Fontevecchia - Menem no se tomó el pedido de organizaciones internacionales."-"Usted está apremiado políticamente, entonces tomó una decisión que no quiere. Debe quedar claro que Milagro Sala es una privilegiada del sistema judicial argentino que por miedo político la pusieron en una casa, porque al resto de los mortales no lo hacen."Pablo Pullen Llermanos, juez de Instrucción de Jujuy: "No es la única vez que haga una detención Sui Generis para que los detenidos se sientan seguro s"-"El detenido en Jujuy no debe sentir nada, si está en peligro se tomarán los mismos recaudos."