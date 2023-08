Qué es y cómo funciona el medicamento aprobado por Anmat que ayuda a bajar de peso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) le dio luz verde a la inscripción en su Registro de Especialidades Médicas de un innovador medicamento inyectable diseñado para ayudar en la pérdida de peso en combinación con una dieta reducida en calorías y un incremento de la actividad física, según informaron fuentes del organismo. El fármaco en cuestión es conocido como "Wegovy", desarrollado por el laboratorio Novo Nordisk Pharma y cuyo principio activo es la "semaglutida".

En el ámbito internacional, "Wegovy" fue promocionado por figuras de renombre como Elon Musk, Lady Gaga y Kim Kardashian. No obstante, aún no se estableció una fecha aproximada para su disponibilidad en las farmacias locales. Al respecto, en diálogo con el programa MP 910, la médica nutricionista Rosa Labanca aclaró que no se trata de una vacuna, sino que "son medicamentos que se utilizan en diabetes hace unos años y se descubrió que tiene un efecto sobre el apetito y se trabajó en aumentar la dosis, efectivo para bajar de peso".

De acuerdo con la especialista, "es de muy fácil aplicación, se utiliza en el abdomen. La aguja es mínima, no duele, y el mismo paciente se lo puede aplicar porque está construida de tal forma que es muy sencilla la aplicación".

"Actúa regulando el apetito, mejorando la conducta alimenticia", agregó Labanca, quien agregó cuáles son los motivos que llevan a una persona a aumentar de peso: "Engordamos cuando comemos por ansiedad. Es raro aumentar con las comidas diarias. Puede pasar, pero se aumenta con el hambre emocional".

En el prospecto del medicamento, se detallan las "Indicaciones terapéuticas" en las que se menciona que "Wegovy" está destinado a ser utilizado en combinación con una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física para el control del peso en adultos con un índice de masa corporal (IMC) que refleje sobrepeso u obesidad. Está recomendado especialmente en casos donde haya comorbilidades relacionadas con el peso, como problemas de glucemia, hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad.

En el contexto de Argentina, hasta ahora solo había sido aprobada la Semaglutida en su versión comercial "Ozempic", también de Novo Nordisk, para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2, para la cual fue originalmente desarrollada.