¿Qué pasa en Bolivia?

Ayelén Oliva: "Evo Morales fue electo en el 2014 con el 61% de los votos, en una elección que nadie cuestionó. No está pudiendo terminar su mandato, eso es de una gravedad institucional".



Jorge Castro: "Lo que hay ahora en Bolivia es un vacío inmenso de poder. Lo que ha habido es un proceso insurrecional fuera del sistema institucional".



Ayelén Oliva: "Evo decide resolver esto políticamente y no con los tanques en la calle".



Jorge Castro: "La causa de esta crisis no es económica".

