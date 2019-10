Con respecto al técnico Gustavo Alfaro expresó: "A Alfaro lo veo entero y con ganas de seguir hasta el final".





Sobre De Rossi agregó que también seguirá en el club: "De Rossi tuvo la mala suerte de forzar y lesionarse. Él vino a Boca a jugar".





Sin embargo, el caso de Tevez no fue una respuesta concreta sobre si seguirá o no en el equipo: "En Diciembre veré la situación de Tevez, no es el momento".