"Esperando que se resuelva la eximición de prisión, ahora estamos esperando la Cámara""Lo que trabajamos en esto hace años el tema de las delaciones premiadas en una deficiencia del estado, porque si para llegar a la verdad tenemos que armar esto es porque hay un agujero del estado, yo fui abogado de Antonio Casabona en la causa de corrupción de Yaciretá, en esa causa que está abierta y funciona con el código viejo, se investiga al señor que lleva el costo de 300 a 900 millone s, reubica a 28 mil familias y ahora porque aparece en cuadernos vinculados a este tema, no discutimos que existe la patria contratista, pero no se puede tratar a todos de la misma manera""¿Por qué él se va a sumar a un plan de mentiras para mejorar su situación si no vivió algo de lo que se dice? Thomas me dijo que no tiene po qué involucrar a gente falsamente porque las cosas que dijo no pasaron""Cuando todo esto llegue a un juicio oral y muchas cosas no se puedan demostrar, muchos de los que se fueron a la casa van a tener un problema enorme"Mariana Contartesi menciona que la recompensa que va a dar Patricia Bullrich por Thomas.Ubeira: "No hay un estado de comodidad, no estamos disfrutando el momento..." dice por qué no se puede presentar libre en el proceso y agrega: "Que Bullrich haga lo que quiera, nosotros vamos a hacer lo que podemos ""Está bien que Bullrich pida la recompensa, pero los que inventaron la patria contratista como el padre del Presidente, entró y salió rápidamente de la causa de Yaciretá, no nos apuremos"

AUDIO DE LA ENTREVISTA