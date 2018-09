Reviví el audio:





"Es muy grave, una situación muy compleja, tremendo en democracia, ésto está reñido con la democracia, con el estado de derecho y los DDHH; me parece bien que las autoridades hayan salido fuerte repudiando este hecho, lo que necesitamos es que ese repudio tengan un correlato con la realidad colaborando con la Justicia, llevando adelante una investigación y que se determine quiénes son los responsables"."No está bien, está asustada, consternada, no es para menos. Ya los habían amenazado, hay un video de seis minutos con amenazas previas, hay docentes que tienen custodia desde la semana anterior"."Un delincuente, alguien reñido con la democracia. Alguien que no tiene ningún parámetro de convivencia democrática, las amenazas decían 'la próxima olla va a ser en ...' y daban la dirección del cementerio de Moreno. 'Dejen de hacer política con los chicos'. Luján, la maestra con la que estuve esta mañana, fué amenazada por hacer clases públicas en la escuela 38, tiene custodia"."Fue a las 5 de la tarde cuando salía de la escuela, yo hablé con los compañeros, no con ella, dice que la interceptó un auto con tres personas, uno manejaba, los otros dos la golpearon y la metieron en el auto, en el auto la golpearon, le pusieron una bolsa en la cabeza, le levantaron la ropa y con un punzón le escribieron 'Ollas no'"."Las autoridades tienen la máxima autoridad política y lo que hicieron es lo primero que debía hacer, ahora deben poner todo el empeño en esta investigación para encarcelar a esta gente. Esto no puede ocurrir. Ellos tienen la responsabilidad de cuidarnos a todos y deben esclarecer este hecho".