Pablo Avelluto - Ministro de Cultura de la Nación 28-05.mp3

"El Gerente aparece como responsable por aprobar las compras que le costaron al Estado mucho más. Es una persona de la planta permanente, entonces renuncia a su cargo como gerente, se hace un sumario administrativo"-"El Incaa tiene un presupuesto millonario, el año pasado cuando se cambiaron las autoridades nosotros tomamos la decisión de crear una oficina de transparencia del Instituto. Nosotros recibimos la denuncia, se investigó y se separó a las personas, además de suspender los pagos. Es importante que se entienda que no se puede robar en ningún lado."- Artistas en la marcha: "Viven una realidad que no es compartida por el resto de los argentinos, la mayoría de los argentinos no sienten que la Patria e stá en peligro. Nosotros no llevamos al 30 por ciento de pobreza en el país, los argentinos tuvimos responsabilidad en llegar donde llegamos y debemos salir pero no repitiendo lo mismo."- Artistas como candidatos: "Antes que personas populares son ciudadanos, el tema es que no te alcanzan con los puntos de rating y las selfies con la gente para la política, pero bienvenidos a los que quieran sumarse"