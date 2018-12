"Queda solo una familia evacuada en Pilar"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA



"Queda una familia evacuada de la zona de Pilar por la lluvia del fin de semana por el desborde del río. Hubo trabajo de Defensa Civil, Desarrollo Social, Salud, Same Provincia."



-"Respecto a la tormenta de ayer, no hay evacuados, el agua bajó, la zona más afectada fue la Sur, Quilmes, La Plata. Lomas de Zamora fue la zona más afectada, hemos colaborado con el Municipio"



-"Se trabajó con Lomas de Zamora y La Plata en el tema de dar respuesta, hoy Desarrollo Social de provincia asiste a los Municipios."



-"Cesó el alerta meteorológico"



-"Las lluvias se dan con más intensidad y menos tiempo"



- Sobre si no hubo un aviso del servicio meteorológico: &q uot;Hubo varios tipos de alerta, el de corto plazo no se ha dado, pero sí el de 24 hs. No quizás de la magnitud."



- Sobre si funciona bien el servicio meteorológico: "Trabajamos muy bien con ellos, la gente está capacitada, nos emiten las alertas, el tema es que las lluvias van cambiando"





