Sobre la declaración de Oyarbide:



"El cambio de ayer a hoy ese increíble, ayer él mismo insinuaba que recibía órdenes de varias personas, hoy parece que quien daba las órdenes ya no vive, una casualidad, deja afuera a quien está vivito y coleando y que por los cuadernos se sabe que también habría recibido fondos en su departamento."



Acerca de si hubo falencias en la pericia contable en la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner:



"Eso es indudable, la pericia contable de aquel momentos tiene varias y serias falencias, también ha dicho algunas cuestiones que el Juez interpretó como quiso, lo que estaba mal el Juez dice que está bien y así dicta el sobreseimiento. Yo no estaba más en el cuerpo de contadores de la Corte en ese momento, yo estuvo hasta el 2004, habíamos formado la ONG con ex colegas, veíamos estos casos sospechosos y los seguíamos de cerca, por eso sabemos bastante.





"Cuando quedó firma la resolución plateamos en el seno del juicio político a Oyarbide un detalle de cuestionamientos técnicos y por un voto no se logró que Oyarbide sea enjuiciado".



Sobre si la causa puede reabrirse:



"No me cae dudas de que sí, pero también hay que ponerse del lado de los jueces a quienes se les plantee esta disyuntiva, acá no se pone en juicio solo este caso significativo y alevosos, se pone en juego la credibilidad de la Justicia, qué confianza podemos tener si algo que está juzgado, que no fue apelado por los fiscales, uno tenía el hijo secuestrado, el otro buscaba un cargo, está mal juzgado. Aquellos dos contadores, colegas correctos y expertos, que dieron detalles en contra de la situación patrimonial de los Kirchner fueron echados en ese momento".



"Oyarbide ayer dijo una cosa y hoy otra ¿Qué pudo haber pasado para que cambie de opinión? Tal vez recibió algún llamado".





Sobre si con Canicoba Corral y Ercolini, que también tuvieron causas contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito, pudo pasar lo mismo que con Oyarbide:



"Pasaron osas diferentes, la única causa que tuvo peritaje contable fué ésta, las anteriores y la posteri or de Ercolini ni siquiera llegaron a eso, me consta que hubo mucho temor de Ercolini, quisimos intervenir en esa causa que impulsaba la doctora Carrió, tuvo mucho miedo y la causa no avanzó, Hoy tenemos a otro Juez Ercolini".