"Quién va a dejar de robar si la condena son $700, estás invitándolos a que sigan afanando"

"Es inexplicable, hicimos un operativo, sabemos que el tema de los motochorros es muy sensible. Hacemos el operativo, lo agarramos al tipo y lo ponemos a disposición de la jueza".





Lo peor, y me da más bronca, es cuando ella intenta explicar. En vez de decir 'me equivoqué' dice que no tenía información. Lo primero que hace un juez cuando le llega un preso es la averiguación de antecedentes"





"Ya hay un fuero penal, no se puede crear uno para cada delito. Germán Garavano no tiene que hacer nada, lo tiene que hacer la Justicia, y Garavano no es la Justicia. Es un tema de los jueces. Va a ayudar el nuevo Código Penal. Si se aprueba rápido en el Congreso va a ayudar; eso y la actitud de los jueces".





Con respecto a las elecciones próximas:



"Se vota todo el mismo día, es la mejor decisión. Somos un equipo y trabajamos juntos hace años. Está bueno que nos presentemos todos juntos".





Reviví el audio:





Larreta en Viale 910 - motochorros.mp3



Sobre la polémica liberación de dos motochorros extranjeros por parte de la jueza Patricia Guichandut: