Repasá las frases destacadas de la nota con Campanella:





"El primer fin de semana en el cine es importantísimo para que la película dure. El cine está jorobado, está como la tele de aire: si no funciona, te levantan un lunes"





"En trabajos como el nuestro hay que tener resistencia eterna para que te vaya bien porque las cosas demoran en venir"





"A veces te frena más el éxito que el fracaso. De cada fracaso, me caí un poco, haces el duelo y seguís. Hay que creer mucho en uno mismo, pero escuchar y analizar lo que hiciste mal"





"El Oscar lo ganó la película, no yo. Si pongo en un aviso que soy 'el director ganador del Oscar', me sacan el premio porque es al equipo no solo a mí"





"El primer recuerdo que tengo del cine es con mis viejos es a los 4 años, una película de Alain Delon que se llamaba 'El tulipán negro'. Me la mandaron ahora y no me animo a verla"





"Mis viejos creyeron mucho en mí y me acompañaron, pese a que creían que esto del cine era un delirio absoluto. Cuando les dije que me iba a dedicar a esto fue duro"





"Quiero que mis hijos no pasen por el trauma que pasé yo para decirme lo que les gusta hacer: que hagan lo que quieran, pero que dejen todo y no se tiren a chantas"





"Si una película no funciona, hacer la próxima es más difícil. Tengo tantos fracasos como éxitos y el fracaso no te impide el próximo éxito. La derrota te enseña mucho más"





"Es un país donde estamos acostumbrados a naturalizar todo. La corrupción estaba naturalizada y vivimos con sorpresa que cierta gente esté presa. Hace un año decíamos 'X no va a ir preso nunca'. Volveré a votar a este gobierno"





"El 80% del tiempo, los políticos se la pasan en la rosca. Se ha fomentado es que el otro es el enemigo, es malo. Se han separado familias, se han roto amistades. Es la herencia recibida que más tiempo tardará en sanar"