Racing Club, con la duda sobre la presencia del Lisandro López, y el ánimo por las nubes tras haberse impuesto sobre el líder Boca en la Bombonera, recibirá este sábado en el clásico de Avellaneda a Independiente, que preservará a sus figuras con miras a la Copa Sudamericana, en un partido por la fecha 10 de la Superliga.



El encuentro 191 del profesionalismo entre los dos clubes que dividen futbolísticamente a Avellaneda tiene un historial favorable al "Rojo" (le lleva 23 encuentros de ventaja a la "Academia") y se jugará este sábado desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por Fox Sports Premium.



Sin dudas que será un clásico diferente y ello salta a la vista con sólo observar la alineación que dispondrá el entrenador de Independiente Ariel Holan, quien con lógica razón eligió preservar a los titulares para el desquite del martes próximo ante Libertad de Paraguay, en la semifinal de la Copa Sudamericana, luego de que los guaraníes ganaron 1-0 de locales.



No obstante, en estos partidos lo que vale es el color de la camiseta y a los hinchas de Racing que colmarán el "Cilindro" poco les importará los 11 nombres que opondrá Independiente y solo querrán disfrutar de un triunfo ante el rival de toda la vida.



Racing, que suma 12 puntos, está realizando una mala campaña, no sólo lejos de la punta, sino que además no está ingresando en zona de Libertadores 2019 y tampoco en la clasificación de la Sudamericana, pero se revitalizó un poco con el triunfo ante el puntero Boca, por 2-1 en la Bombonera.



Pero en Racing la paz nunca llega a concretarse del todo. Esta semana se habló poco de la victoria ante el líder y toda la atención la atrapó por si jugaría o no "Licha" el clásico de Avellaneda, luego de no haber estado en La Boca debido a un estado gripal que lo afectó el mismo día del partido.



Ante Boca su lugar fue ocupado por Enrique Triverio, quien fue un buen ladero del juvenil Lautaro Martínez, la "joya" del equipo, en la ofensiva.



López no jugó ante Boca y Triverio dejó conforme al entrenador, al punto de que en el mismo vestuario del estadio boquense ante la pregunta si jugaría López ante Independiente respondió: "....el equipo jugó muy bien así".



"Licha" López, quien durante su carrera le marcó cinco goles a Independiente, es un emblema para el hincha y además el capitán del equipo, incluso algunos titulares manifestaron su deseo de que juegue, por ello generó tanto revuelo que Cocca lo haya dejado afuera de la práctica de fútbol del jueves último, lo que derivó en todo tipo de especulaciones.



Recién cuando le devolvió la titularidad en la sesión de ayer aunque en las próximas horas Cocca determinará quien acompañará a Martínez en la ofensiva.



Racing, que vivió cambiando esquemas partido a partido y casi siempre jugó mal, realizó un buen planteo ante Boca pero la gran diferencia la marcó la presencia de Martínez, quien es un delantero "diferente" que desequilibró siempre.



Independiente no pondrá titulares en la casa del vecino. Holan se juega la continuidad en la Copa Sudamericana, que no sólo es un título internacional sino que además clasifica para la Copa Libertadores 2018. Así será titular el arquero Gonzalo Rehak, quien apenas jugó un cotejo en primera.



El "Rojo" tiene mucho más para ganar que para perder. Si vence con un equipo suplente hará historia y si pierde, el hincha dará vuelta la página y pensará en Libertad de Paraguay, en síntesis, la presión es toda "académica".



No obstante, Independiente no podrá 11 "pibes" en el cilindro ya que de mitad de cancha hacia el arco defendido por Juan Musso actuarán Jonás Gutiérrez, Walter Ervitti, Nicolás Domingo, Lucas Albertengo y Leandro Fernández, quienes podrían ser titulares en cualquier equipo de la Superliga.

En el historial jugaron 190 cotejos, con 74 triunfos de Independiente, 51 de Racing y 65 igualdades.



Probables formaciones



Racing Club: Juan Musso; Renzo Saravia, Miguel Barbieri, Sergio Vittor y Alexis Soto; Augusto Solari, Diego González, Egidio Arévalo Ríos y Andrés Ibargüen; Lisandro López y Lautaro Martínez o Enrique Triverio. DT: Diego Cocca

Independiente: Gonzalo Rehak; Gonzalo Asis, Néstor Breitenbruch, Rodrigo Moreira, Fernando Amorebieta y Gastón Togni; Jonás Gutiérrez, Nicolás Domingo y Walter Erviti; Leandro Fernández y Lucas Albertengo. DT: Ariel Holan.

Cancha: Racing Club.

Árbitro: Germán Delfino,

Horario: 21.30

Televisa: Fox Sports Premium