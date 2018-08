Sobre los 30 años del campeonato que ganó con Racing:



"Nos hicieron un reconocimiento, es algo lindo, pasaron 30 años para el reconocimiento pero se dió, algo muy lindo".



Referido a su paso por River:



"Todos los 90 fueron muy lindos con River, se ganaron muchos torneos y copas. Estuvimos primero en Japón en el 94 y el 95, cuando llegó Ramón me llamó".



Acerca de quién cree que llega mejor, River o Racing, para el partido de esta noche:



"El primer partido lo vi en la cancha, fui con l a familia, creo que Racing llega mejor porque viene haciendo goles. Pasan a veces esas cosas en los equipos que el delantero no puede hacer goles".



"River no compró pero tenía buen equipo, venía jugando bien".



"A mí se me complica. Mi mejor época fue en River. Los años te van enseñando muchas cosas, yo era joven cuando estaba en racing, a River fui con más años y más experiencia y me fué mejor".





"Yo me inicie en Racing, en inferiores, fue el que me permitió dar el salto después para ir a River".

Reviví el audio:

Mecho en Viale 910.mp3