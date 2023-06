El plantel de Racing sufrió un accidente rumbo al Maracaná

La delegación de Racing sufrió un gran susto en Brasil justo antes de su enfrentamiento contra Flamengo en el Estadio Maracaná por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Mientras se dirigían al estadio, los micros y la combi que transportaban al equipo chocaron en cadena en plena autopista debido a un accidente entre un auto y una moto.

Afortunadamente, no hubo heridos y los jugadores de Racing pudieron llegar al destino sin problemas. Por esta razón, el partido comenzará según lo programado por la Conmebol a las 21:00.

FyIsIlxWIAA0jzX.jpg

El accidente ocurrió cuando una moto chocó contra un auto y cayó delante del primer micro de Racing. El conductor del micro frenó para evitar atropellarla y giró rápidamente hacia la derecha, donde había un precipicio. El único vehículo que evitará el choque fue el último micro, al cual los futbolistas se trasladaron para llegar al Maracaná.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, comentó: "Hubo un accidente, se produjo una colisión en cadena. Los otros dos vehículos no pueden continuar el trayecto. Nos trasladamos al tercer micro y ahora todos estamos aquí". En una entrevista con ESPN, Blanco intentó transmitir tranquilidad al afirmar: "No pasó nada, toda la comitiva está aquí. Fue una desgracia con suerte. Nos alivia saber que no hay lesionados. Quiero tranquilizar a los familiares, estamos todos bien".