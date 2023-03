Fernando Gago, muy autocrítico tras la derrota de Racing: "Jugamos mal, el equipo no funcionó"

El técnico de Racing, Fernando Gago, fue terminante luego de la derrota por 2-0 de la Academia ante Godoy Cruz por la sexta fecha de la Liga Profesional. Sin querer buscar justificativos, admitió que su equipo "no jugó bien". Y aunque señaló que el campo de juego estaba en muy malas condiciones, admitió que Racing "nunca entró en partido".

"Me voy disconforme no solo por la derrota sino por la forma en que jugamos el partido. En esto hay que ser claros. No entramos en el partido", afirmó Gago durante la conferencia de prensa, para luego resaltar que una vez más Racing sufrió un gol tempranero. "Otra vez quedamos en una situación en donde en el minuto uno o dos nos quedamos abajo en el marcador", señaló.

Por otro lado, resaltó el hecho de que el césped no se encontraba en buenas condiciones, aunque no buscó instalarlo como excusa: "En ese campo de juego no se podía jugar. Sabiendo de esa dificultad, intentaremos plantear el partido desde otra zona, empezar a jugar profundo para tratar de encontrar el desequilibrio. Y el partido no nos salió. Jugamos mal y tenemos que ser conscientes de que hoy el equipo no funcionó".

Godoy Cruz sorprendió a Racing

Godoy Cruz se impuso por 2-0 a Racing en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Malvinas Argentinas. Los goles del equipo mendocino, que volvió al triunfo después de tres derrotas consecutivas, fueron anotados por Tomás Conechny al minuto de juego, mientras que Salomón Rodríguez aumentó la diferencia a los 12 de la segunda etapa.

El triunfo dejó al “Tomba” en la decimotercera posición con nueve puntos, mientras que la Academia quedó con uno menos (8) y en el decimosexto lugar.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes; Gonzalo Abrego, Hernán López Muñoz, Roberto Fernández y Tomás Conechny; Salomón Rodríguez. DT: Diego Flores.

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Nicolás Oroz; Maximiliano Romero y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Goles: 1m PT Conechny (GC); 12m ST S. Rodríguez (GC).

Cambios en el primer tiempo: 28m. Jonathan Galván por Sigali (RC). En el segundo: 14m. Gabriel Hauche por Gómez y Paolo Guerrero por Mura (RC); 16m. Braian Salvareschi por López Muñoz y Tadeo Allende por Conechny (GC); 20m. Julián Eseiza por Galdames y Cristian Núñez por Leyes (GC); 27m. Maximiliano Moralez por Moreno y Nicolás Reniero por Romero (R); 41m. Enzo Larrosa por S. Rodríguez (GC)

Amonestados: López Muñoz, Rasmussen, Eseiza, S. Rodríguez y Allende (GC) Carbonero, Moreno, Rojas y Hauche (RC)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).