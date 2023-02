Grisel Cardozo, presidente de San Martín de Formosa: "Tevez nos decepcionó, nos ofendió"

A horas de que su equipo se enfrente con Racing por la primera fase de la Copa Argentina, la presidenta de San Martín de Formosa, Grisel Cardozo, recordó los dichos de Carlos Tevez en 2015, poco después de su retorno a Boca, cuando el entonces delantero xeneize criticó la pobreza de la provincia. En diálogo con Toti Pasman en Fútbol 910, la dirigente aseguró que Tevez es uno de sus grandes ídolos junto con Juan Román Riquelme, pero que con aquellos dichos el futbolista "decepcionó a todos" y los "ofendió".

"Realmente decepcionó a toda Formosa. Puedo hablar de todo Formosa porque las redes fueron devastadoras con él. La gente estaba muy molesta con él porque la verdad es que nos ofendió", afirmó Cardozo.

"Yo no creo que un jugador o una persona que venga de otro lugar, habiendo recorrido 300 metros a la redonda del hotel donde estaba, pueda venir a hablar de lo que es Formosa. No te digo que nosotros estamos cien por ciento, pero Formosa ha crecido muchísimo desde hace muchísimos años", agregó.

"Nuestros chicos tienen escuelas modelos, tenemos hospitales de primera línea donde se hacen trasplantes y no nos falta la energía eléctrica, no nos falta el agua y nuestro gobernador es uno de los que siempre está apoyando. Y no lo digo para defenderlo a él, sino para defender a nuestra provincia", concluyó.

"Podemos ganarle a Racing"

Por otro lado, en relación con el partido de este miércoles, Grisel se mostró muy confiada y aseguró que el objetivo es ir en busca de una victoria. "Por supuesto que podemos ganarle a Racing, a eso vamos. Si uno no confía en el cuerpo técnico y en el trabajo que hacen nuestros jugadores, no tiene sentido. Hicieron una buena pretemporada, se prepararon", aseguró.