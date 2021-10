Juan Destéfano: "Racing está preso de sus ídolos"

El exdirigente de Racing criticó muy fuerte la gestión de Víctor Blanco y dijo que la designación de Fernando Gago como técnico fue un capricho del presidente.

"Gago es un capricho de Blanco. No estaba en los planes de nadie, no estaba consensuado con nadie", agregó Juan Destéfano en De una, Otro buen momento. A la vez, adelantó que la campaña del ex DT de Aldosivi será pésima.

Al referirse a la actualidad de Racing, el histórico presidente aseguró que el club está a la deriva y que Víctor Blanco no sabe como administrar un club.