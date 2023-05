La ocurrente comparación de "Charly" Alcaraz al hablar de su adaptación a la Premier League

Carlos "Charly" Alcaraz, quien hasta la última temporada vistió la camiseta de Racing, dio un salto importante en su carrera al firmar con el Southampton de la Premier League. Y a falta de un partido para cerrar el primer campeonato en su nuevo equipo, habló de cuán fácil le resultó adaptarse al fútbol inglés. Incluso, hasta se permitió una humorada: "Fue más fácil adaptarme a la Premier que a manejar".

En diálogo con Un buen domingo, Charly dijo estar viviendo un momento emocionante en su nueva aventura futbolística, a pesar del descenso de Southampton. No obstante, no olvidó sus raíces y aseguró mantener un gran cariño por su antiguo club. "Quiero muchísimo a la Academia. Extraño a los hinchas de Racing", afirmó.

Contrariamente a lo que sucede con muchos, la adaptación a la Premier League fue una tarea sencilla para el talentoso jugador. "La Premier es muy rápida, no hay tiempo para pensar. Es un sueño estar acá". La vida en Inglaterra, sin embargo, también presentó desafíos, como aprender a conducir al revés y la dificultad con la comida.

"No consigo mucho asado ni milanesas, Extraño mucho la comida argentina. ¿Manejar? Es muy complicado manejar al revés. Ya rompí un espejito. Fue más fácil adaptarme a la Premier que a manejar", sostuvo.

La adaptación al fútbol inglés fue también posible gracias a su preparación previa. Al respecto, Alcaraz comentó: "Cuando llegué acá ya había hecho una pretemporada en Racing, por lo que no me costó adaptarme al ritmo". Además, destacó la influencia de Fernando Gago, quien fue su entrenador en el club argentino: "Era bastante exigente, pedía siempre que corriéramos y eso me ayudó muchísimo".

Por último, tras el descenso de Southampton, son muchos los que aventuran que Charly cambiará de camiseta para la próxima temporada. Así, mientras en el horizonte aparece el Brighton (el equipo de Alexis Mac Allister) como el principal interesado, el Benfica y Milan también se anotan en esa carrera.