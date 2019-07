Así lo informó Gustavo Yarroch en De una, Otro buen momento. El entrenador de River no estaría en los planes de César Luis Menotti, mientras que Scaloni podría seguir en su cargo. Eduardo Coudet sería el favorito pero el más complicado por su trabajo al mando de Racing





A pesar de no acompañar el equipo Argentina en la copa, Tapia no tiene pensado echarlo. "Por más de que este desilusionado, no lo va a echar de la AFA", sentenció Yarroch.