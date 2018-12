REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







-"Rafael Di Zeo viajará porque está ajustado a derecho y porque hay una resolución judicial que lo autoriza a viajar. ¿Cómo nace la prohibición de concurrencia a los espectáculos deportivos?, nace a raíz de una fabricación del Poder Ejecutivo a través del decreto 354, que modifica una ley penal, si no les gusta Di Zeo, si no les gustan los barras, tenemos un Poder Legislativo; vayamos al Poder Legislativo, no improvisemos, porque cuando se improvisa en el derecho penal pasan estas cosas."



-"Una jueza dice no lo puedo prohibir porque está a derecho, después las autoridades definen si puede entrar al estadio"



-"Di Zeo tiene la libre acción de poder viajar, si lo expulsan se tendrá que volver."





AUDIO DE LA ENTREVISTA