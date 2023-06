Ramiro Marra desafió al kirchnerismo y anticipó en qué lugar terminará en las elecciones

Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza, expresó su confianza en el posicionamiento de su fuerza política, ya que, según las encuestas, el espacio libertario está en condiciones de lograr buenos resultados tanto en el distrito porteño como a nivel nacional. Incluso, en ese sentido, pronosticó que el kirchnerismo "terminará tercero".

"Las encuestas que veo son las que salen en los medios de comunicación. Estamos sorprendidos porque estamos bien posicionados", afirmó el candidato en diálogo con el programa López 910, destacando la satisfacción por los resultados de los sondeos.

Embed

Durante la entrevista, Marra aprovechó la oportunidad para cuestionar la alianza entre Horacio Rodríguez Larreta y José Luis Espert, quien ayer se sumó oficialmente a Juntos por el Cambio. El candidato de La Libertad Avanza expresó su desacuerdo con la estrategia política de "colgarse" de otras figuras, señalando: "Yo hago política ideológica, no me tengo que colgar de nadie. Esa estrategia política la usa Horacio Rodríguez Larreta para resolver su interna. A mí me perjudica que cambien las reglas en medio de la elección".

Marra también se refirió al kirchnerismo, asegurando que su fuerza política dejará al oficialismo en tercer lugar en las elecciones. Con confianza en el apoyo recibido, el candidato destacó su presencia en Lugano, donde se siente respaldado por los vecinos y aseguró que existe una renovada esperanza en el cambio.

Javier-Milei Ramiro Marra reivindicó a Javier Milei: Él dice yo soy liberal, el resto no sabemos qué piensa" (Foto: archivo).

Además, el candidato criticó la falta de propuestas concretas por parte de otras fuerzas políticas y señaló que la Argentina necesita más que "un rejunte" de nombres sin una visión clara: "Lo que vemos es que del otro lado no hay propuestas, hay rejunte de nombres propios, que no piensan igual. No creo que sea lo que la Argentina pide".

En referencia al movimiento liberal, Marra mencionó a Javier Milei, destacando su claridad ideológica en contraste con otros candidatos: "Él dice yo soy liberal, el resto no sabemos qué piensa".