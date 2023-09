Tras el debate, Ramiro Marra acusó al kirchnerismo de montar una "campaña sucia" en su contra

El candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, acusó al kirchnerismo de haber montado una campaña en su contra y respondió a la acusación que Leandro Santoro le planteó ayer en el debate, donde dijo que el libertario fue sancionado por la Comisión Nacional de Valores por no rendir un examen de idoneidad.

En diálogo con el programa López 910, Marra apuntó contra el kirchnerismo por presuntamente utilizar "mentiras" e información falsa para desacreditarlo. "El kirchnerismo se basó en mentiras y en campañas sucias los últimos días porque saben que los estoy dejando terceros y que los estoy hundiendo en la ciudad de Buenos Aires", expresó.

Marra, no obstante, afirmó que estos ataques solo le otorgan mayor. "Me atacan a mí hace varios días y la campaña lo demostró. No saben cómo me comporto yo: cada golpe me hace más fuerte, no me debilita", declaró.

"No me voy a callar la boca cuando me agreden y cuando dicen mentiras sobre mi persona y cuando atacan a mi familia. Porque si no, te dejás pasar por encima. Yo les tengo que poner un límite, porque si no se creen que son los dueños de la verdad", enfatizó Marra.

El candidato abordó también las acusaciones de Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria, quien afirmó que la Comisión Nacional de Valores sancionó a Marra por no rendir un examen de idoneidad en el mercado financiero.

Ante esto, Marra respondió: "Hubo una ley que se sacó donde se determinó que a partir de ahora los que se dedicaban al mercado financiero tenían que ser idóneos. A todos los que veníamos trabajando nos dieron la idoneidad por antigüedad. Mi hermano, que es más chico, está en el registro. Yo estuve en el registro y me borraron. ¿Se entiende esa locura?".