Randazzo: "Hay que dejarse de joder y debatir"

Florencio Randazzo - candidato a senador por Cumplir.mp3

"Me parece que en la entrevista Cristina Fernandez tuvo poca autocrítica, no habló de los errores en la elección de candidatos por eso perdimos la elección, no se hizo cargo de las declaraciones de Anibal Fernández sobre los pobres, de la inflación."-"Coincido que no hay que generalizar que no fue un Gobierno corrupto."-"Por supuesto que están buscando a mis candidatos pero es por la perdida de valores, creen que los votos son de los dirigentes, pero los votos no son de nadie."-"Cumplir no hará nada contrario a lo que hizo, estamos orgullosos del espacio, a spiramos a tener más votos, nosotros sabíamos que era dificil porque el Gobierno no quiere hablar del presente y Cristina no habla de pasado."-"Me parece que subestiman al votante, no hay que votar en contra de, sino a favor de. A mí no me parece estar en diferentes partidos."