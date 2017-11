Raúl Castellanos - Secretario de la Cámara de empresarios de Combustible 26-09.mp3

"En octubre habrá un aumento en el combustible, más allá de los cambios, ya estaba previsto el reajuste. El porcentaje no se conoce hasta ese momento porque surge del tipo de cambio, el precio del bio combustible y del petroleo."-"Sería del 6 por ciento, tomando en cuenta el valor actual, pero hay cambios. Igual todo indica que no aumentarán hasta después de las elecciones.""Yo no soy quién va evaluar la gestión de Juan José Aranguren, yo creo que está haciendo lo que dijo, sincerar precios."-"Especular con el tema electoral siempre se da, con respecto a la liberación de los precios no hay que tomarlo como algo que asusta."