"Es el estilo de Bonadio. No pidió directamente el desafuero, le dice que Pichetto que primero va a esperar la confirmación de la Cámara para luego pedir el desafuero, Pichetto le va a tener que decir que no a un Juez de Instrucción y a dos Jueces de Cámara que 'No'. Reboza de pruebas por todos lados esta organización. Habla de la obra energética, los subsidios al transporte, las obras viales y los peajes, ahora lo que cuenta Claudio Uberti del tema de los bonos, la bandera patriótica del kirchnerismo que ahora parece que fué para quedarse Néstor y Chávez con 50 millones de dólares".



"Había escuchado rumores pero nunca un testimonio como éste, en el 2007 Néstor empieza con el tema de pagar la deuda al FMI; ahí es cuando Venezuela os presta 3.500 millones como cuestión de amistad, ahora Uberti dice que hicieron u negocio con los bonos de 100 millones, 50 fueron para los bancos y 50 para Néstor y Chávez, 25 millones para cada uno. Uberti dice que él mismo retiró de un avión 11 millones, parece que nunca le dió los otros 14 millones de la cima".





Daniel Santoro - Periodista.mp3











"Realmente impresionante por los personajes que abarca, no solo Cristina Kirchner, a Roggio, Betnaza de Techint, a Wagner, al ex Juez Oyarbide, al operador judicial Fernández, habla de todo un sistema,cómo funcionó la cosa entre el 2003 y el 2015, los sobreprecios para retornar en coimas".