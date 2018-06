Sobre si están controlando la realidad:

"Yo creo que sí. Los economistas tenemos 2 o 3 variables claves para saber si al economía va bien, la balance de pagos en la demanda de dólares a gran escala, acá vemos un gran ajuste en la balanza de pagos, hay muchos menos dólares este año, entran menos por la desconfianza en los emergent es, tormenta perfecta en el exterior más desconfianza en la Argentina, más en un país donde dependemos mucho del exterior. Para pagar jubilaciones dependemos de los mercados externos, no tenemos mercado interno a quien acudir. Esta falta de dólares es la que hace que el dólar suba. El otro tema es qué hace el BCRA con eso, saber o no manejar el mercado no previene la corrida. Yo creo que Sturzenegger se va porque perdió al confianza del mercado, la perdió todo el Gobierno pero el banquero más."



"Es muy importante que haya credibilidad en el BCRA y en el Gobierno."



Referido a los cambios de Aranguren y Cabrera:



"Creo que lo que estamos viendo es un tema político, se viene un recambio necesario para la credibilidad. Aún si hace lo mismo las empresas siempre le dan tiempo al nuevo. El Gobierno creyó que el problema era menor, subestimaron el problema, se comieron su propio relato político. En muchos aspectos pensaron que era más un problema de gestión que de fondo, en otros aspectos no lograron actividad lo que debían activar. Además perdieron un año de gestión en guerras políticas."



Sobre si va a seguir subiendo el dólar.



"No sabemos cuántos dólares faltan porque no tenemos todos los datos, eso es lo que mueve de fondo el precio."



