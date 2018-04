Rechazaron pedido de prisión domiciliaria de Jaime

El Tribunal Oral Federal 6 rechazó este lunes el pedido de arresto domiciliario del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien lleva detenido más de dos años por presuntos hechos de corrupción.





De esta manera, el exfuncionario, quien será juzgado por ese tribunal por la compra de trenes con pago de sobreprecios a España y Portugal seguirá detenido en el penal de Ezeiza.





Jaime está detenido desde el 2 de abril de 2016 y en su presentación remarcó que en las últimas semanas otros presos como Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, y el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini salieron en libertad.





Ante el planteo del exfuncionario, la fiscal de juicio abriela Baigún dictaminó en su contra pues diferenció su caso al de Zannini: dijo que el "Chino" no cuenta con antecedentes penales y Jaime sí tiene condenas previas, una de un año y seis meses de ejecución condicional y otra no firme de cinco años.





"No se han verificado en este caso, la concurrencia de ningún elemento que –de acuerdo con la normativa aplicable- aconseje la concesión de ese modo de prisión; pues no se ha acreditado en el trámite del presente incidente, ningún tipo de afección de salud que torne desaconsejable la permanencia de Jaime en el medio carcelario o lo coloque en riesgo suficiente que justifique su traslado a un domicilio particular, extremo que se recuerda, ni siquiera ha sido invocado por la defensa", sostuvo el TOF6.





Al respecto, agregó que "los padecimientos a los que alude la defensa tales como el hecho de encontrarse alejado de su familia y las cuestiones relatadas en torno a los traslados, no configuran tratos vejatorios sino que son circunstancias comunes a todas las personas privadas de la libertad".





"Éstas se encuentran vinculadas a conocidos problemas de infraestructura que sufre el Servicio Penitenciario y no a un trato discriminatorio y vejatorio respecto de Jaime, extremos que de por sí, no representan un argumento válido para flexibilizar las condiciones de encierro", añadió el Tribunal.





El fallo fue firmado por los jueces Julio Panelo y José Martínez Sobrino.