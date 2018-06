Repudió al argentino que se burló de una joven rusa

REPASA LA NOTA











-"La Embajada rusa solicitó un pedido de disculpas al Gobierno argentino."





"Patricia Bullrich pidió que se tomen las medidas del caso, se le retiró el pasaporte del hincha, no puede entrar a los estadios."



-"Este tipo nos deja mal parados a muchos argentinos que estamos acá"



-"Es una nena la ciudadana rusa, puede tener otras sanciones, pero si hay una denuncia."



-"Hay más de 30 mil argentinos que se comportan como los miles de hinchas del Mundo, los ves festejar en las clases pero con alegría."



-"Tenemos muchas reuniones diarias con la policía rusa."



-"Por otro lado, no hay barras de argentinos en Rusia, detectamos muy poquitos que no se acercaron a los estadios."



















Guillermo Madero - Director Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos 21-06.mp3

Guillermo Madero - B.mp3



"Repudiamos lo que hizo este señor, el Mundial es una fiesta y queremos que en Rusia los argentinos nos representen bien."-"Hoy Patricia Bullrich se comunicó conmigo y pedimos que esta persona ingrese a los estadios"Corte de audioRodolfo Coco Ramón, columnista deportivo: "El señor lo subió a facebook y lo repudiaron"