Respaldo al Gobierno, el dólar a $35 no lo asusta "para nada"

Rattazzi respaldó al Gobierno y aseguró que el dólar a $35 no lo asusta "para nada"

En la antesala de una nueva edición del Council of the Americas, Cristiano Rattazzi analizó la crisis económica que atraviesa Argentina y que se agravó esta semana. Y contrariamente a la opinión de muchos, aseguró que el dólar a $34,40 no lo asusta "para nada", que tal vez la mejor opción sea liberarlo y que el Gobierno está "cambiando" el país, aunque aceptó que ese proceso pueda ser doloroso.

"La cotización del dólar no me asusta para nada. Yo veo que las pymes tienen que exportar más e importar menos. Y un dólar más alto quiere decir más exportaciones. Para la gente que está sin empleo, me parece bueno que la salida sean muchas exportaciones. Con un dólar a $20 no se exportaba nada", afirmó Rattazzi en diálogo con Luis Novaresio en #Novaresio910.

En tanto, respecto de la cotización de la divisa, brindó una particular opinión: "¿Por qué no lo liberan y lo vemos? Yo no lo veo a más de 34 o 35 pesos, sinceramente. Pero libérenlo y dejemos de usar reservas nuestras para esta lucha bastante inútil".

Luego, para concluir, el empresario respaldó la gestión del oficialismo al afirmar que "Argentina iba camino a ser Venezuela. Ahora estamos tratando de llevarla a ser un país que está en el G20, entrando en la OCDE... Estamos cambiando Argentina. Hay que cambiar cosas y a veces pueden ser dolorosas".

AUDIO DE LA ENTREVISTA