Ricardo Bisman: "El personal docente gana un 40 por ciento menos que cualquier docente y no hacen paro"

-"El Instituto Social Militar "Dr. Dámaso Centeno" fue creado para los chicos que quedaron huérfanos por la guerra con Paraguay. Los chicos que perdieron a sus padres en Malvinas también pueden estudiar acá"-"En las pruebas Aprender todas superan el puntaje de más de 90, tenemos 1400 alumnos y 200 días de clases."-"Tengo que decir que el personal docente gana un 40 por ciento menos que cualquier docente y no hacen paro. Nosotros dependemos del Ministerio de Defensa"- Hablaron con Oscar Aguad: "El Director del Colegio tuvo una reunión con un funcionario que se comprometió a trasmitir el tema. También hay un senador que se está o cupando, pero hoy la realidad es que mi hija tiene cuatro horas libres por día, eso es porque los docentes se van. La preocupación es que el presupuesto ya fue hecho, de donde sacarán la plata"Ricardo Bisman, ex alumno del Instituto Social Militar "Dr. Dámaso Centeno": "Yo no quiero que se vayan más los docentes, y otros no quieren tomar cargos porque en otros colegios de la Ciudad le pagan un 45 por ciento más"