El pálpito de Ricardo Caruso Lombardi para el Sub-20: "Argentina tiene muchas chances de salir campeón"

Solo faltan 9 días para el comienzo del Mundial Sub-20 que se disputará en la Argentina, un certamen al que el seleccionado albiceleste se clasificó tras ser elegido como sede. Y si bien el último antecedente no es nada promisorio (quedó eliminado en la primera fase del Sudamericano), Ricardo Caruso Lombardi cree que el equipo de Javier Mascherano tiene grandes posibilidades de llevarse el título.

“Esta es una revancha que le da Chiqui Tapia (presidente de la AFA) a Mascherano. Yo creo que Tapia le dijo: 'Mirá, conseguí el Sub-20, te lo tenés que bancar vos. Jugamos en Argentina, de local, la primera fase la vamos a pasar’. Te digo que para mí, tiene muchas chances de salir campeón y todavía no lo vi jugar. Sin verlo, la Argentina está para salir campeón, no tengas dudas de eso. Argentina, para mí, no va a tener contra", afirmó el técnico durante una entrevista con Fútbol 910, por Radio La Red.

Por otro lado, Caruso consideró que el Mundial será una gran vidriera para muchos de los jugadores argentinos y anticipó que tras el torneo habrá varios que seguramente emigrarán: "Cazatalentos va a haber un montón. Para mí se van a llevar varios de la Argentina".

En ese aspecto, destacó a quienes cree que pueden hacer la diferencia y llamar la atención de equipos extranjeros. "Aguirre, que juega en Newell’s; Prestiani, de Vélez; y Gauto, de Huracán, que si bien es intermitente, tiene cosas de crack. Y si Barco hace diferencia con los grandes, a los chicos los va a pasar por arriba", analizó.

Javier_Mascherano.jpg Javier Mascherano, técnico de la Selección Argentina.

El calendario de partidos de la primera fase

Grupo A

Sábado 20-5: Guatemala-Nueva Zelanda, (Santiago del Estero).

Sábado 20-5: Argentina-Uzbekistán (Santiago del Estero).

Martes 23-5: Uzbekistán-Nueva Zelanda (Santiago del Estero).

Martes 23-5: Argentina-Guatemala (Santiago del Estero).

Viernes 26-5: Uzbekistán-Guatemala (Santiago del Estero).

Viernes 26-5: Argentina-Nueva Zelanda (San Juan).

Grupo B

Sábado 20-5: Estados Unidos-Ecuador (San Juan).

Sábado 20-5: Fiji-Eslovaquia (San Juan).

Martes 23-5: Estados Unidos-Fiji (San Juan).

Martes 23-5: Ecuador-Eslovaquia (San Juan).

Viernes 26-5: Ecuador-Fiji (Santiago del Estero).

Viernes 26-5: Estados Unidos-Eslovaquia (San Juan).

Grupo C

Domingo 21-5: Israel-Colombia (La Plata).

Domingo 21-5: Senegal-Japón (La Plata).

Miércoles 24-5: Senegal-Israel (La Plata).

Miércoles 24-5: Japón-Colombia (La Plata).

Sábado 27-5: Senegal-Colombia (La Plata).

Sábado 27-5: Japón-Israel (Mendoza).

Grupo D

Domingo 21-5: Nigeria-Rep. Dominicana (Mendoza).

Domingo 21-5: Italia-Brasil (Mendoza).

Miércoles 24-5: Italia-Nigeria (Mendoza).

Miércoles 24-5: Brasil-Rep. Dominicana (Mendoza).

Sábado 27-5: Brasil-Nigeria (La Plata).

Sábado 27-5: Italia-Rep. Dominicana (Mendoza).

Grupo E

Lunes 22-5: Inglaterra-Túnez (La Plata).

Lunes 22-5: Uruguay-Irak (La Plata).

Jueves 25-5: Uruguay-Inglaterra (La Plata).

Jueves 25-5: Irak-Túnez (La Plata).

Domingo 28-5: Irak-Inglaterra (La Plata).

Domingo 28-5: Uruguay-Túnez (Mendoza).

Grupo F

Lunes 22-5: Francia-Corea del Sur (Mendoza).

Lunes 22-5: Gambia-Honduras (Mendoza).

Jueves 25-5: Francia-Gambia (Mendoza).

Jueves 25-5: Corea del Sur-Honduras (Mendoza).

Domingo 28-5: Francia-Honduras (La Plata).

Domingo 28-5: Corea del Sur-Gambia (Mendoza).